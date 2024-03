Iblea Acque, il caso Poidomani all'attenzione dell'Anac

“Un approfondimento richiesto all’Anac riguardo alla spinosa materia riguardante la nomina di Franco Poidomani ad amministratore unico della società. E’ la determinazione che ci ha comunicato ieri il sindaco di Ragusa, anche nella sua qualità di coordinatore del comitato di controllo analogo di Iblea Acque, affinché finalmente si riesca a uscire fuori di metafora e si comprenda qual è la strada più giusta da percorrere. Un provvedimento assunto alla luce, è bene precisarlo, dell’ennesima richiesta delle opposizioni, oltre che del sottoscritto, il quale ha sottolineato l’urgenza di potere contare su una indicazione univoca riguardo a una vicenda che merita di essere chiarita sotto ogni aspetto. Ho sollecitato, nello specifico, una interpretazione autentica della norma. Tutto ciò, tra l’altro, in vista dell’assemblea dei sindaci in programma per domani che dovrà assumere delle decisioni precise rispetto alle eccezioni sollevate dalla Regione con riferimento alla nomina in questione”.

Lo dice il consigliere comunale del movimento Cinque stelle, Sergio Firrincieli, (nella foto) con riferimento alla vicenda-Poidomani che, tra l’altro, proprio lunedì sera è stata al centro della discussione al Consiglio comunale di Ragusa.