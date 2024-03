Palermo, i conti del Comune all'esame del Ministero delle Finanze

Il risanamento delle casse del Comune di Palermo è stato al centro di un incontro che si è svolto nel pomeriggio al ministero dell'Economia e delle finanze a Roma. Vi hanno partecipato i componenti della commissione consiliare al Bilancio Giuseppe Milazzo (FdI), Gianluca Inzerillo (Fi), Domenico Bonanno (Dc) e Mariangela Di Gangi (Progetto Palermo). Lo stato di attuazione del piano di riequilibrio del Comune è stato illustrato a Sandra Savino, sottosegretario al Mef, e a Salvatore Bilardo, direttore generale dell'Ispettorato per la finanza delle pubbliche amministrazioni". L'incontro è stato utile per approfondire alcuni dei temi più importanti per la città di Palermo nell'ottica di un rilancio dell'ente, sia da un punto di vista economico-finanziario che funzionale e gestionale" sostengono i quattro consiglieri comunali.