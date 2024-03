Donna di Niscemi morta dopo dimissioni da ospedale: aperta inchiesta

La Procura di Ragusa, ha aperto un procedimento penale per l'ipotesi di reato di omicidio colposo per la morte di Silvana Perticone, 56 anni ed ha iscritto quattro medici nel registro degli indagati disponendo l'autopsia sulla salma, posta sotto sequestro così come le cartelle cliniche, per accertare l'esatta causa del decesso ed eventuali responsabilità da parte dei medici.La donna originaria di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è deceduta in circostanze tutte da chiarire mercoledì 21 febbraio all'ospedale di Vittoria. Per due volte, nell'arco di ventiquattr'ore, i suoi familiari l'avevano condotta all'ospedale Gravina di Caltagirone in preda a forti dolori intestinali e vomito e per due volte era stata rimandata a casa, dimessa con la prescrizione di una cura domiciliare. Non sortendo alcun risultato, la donna è stata ricoverata all'ospedale Guzzardi di Vittoria, dove è stata operata d'urgenza.Un intervento chirurgico che però non è bastato a salvarla: il giorno dopo è deceduta.