'Donne a gonfie vele' al porto di Riposto ricco programma di eventi

Torna per il terzo anno consecutivo “DONNE A GONFIE VELE”, con una tre giorni dedicata all’ universo femminile.

Per l’occasione il direttivo LNI di Riposto, con in testa il suo presidente Giuseppe Ballistreri, ha organizzato, in collaborazione con il Marina di Riposto e l’Istituto d’ Istruzione di Riposto e con il gratuito patrocinio dei Comuni di: Riposto, Giarre e Mascali e la direzione artistica di Antonio Saeli management, un ricco programma di eventi e di iniziative per celebrare la giornata internazionale della donna.

Venerdi 8 marzo è previsto alle ore 19, presso la sede di via Archimede a Riposto, un incontro sul tema “Donne e vela”, dove le veliste di LNI , racconteranno le loro esperienze a bordo.

Sabato 9 marzo presso l’aula magna dell’I.i.s di Riposto, alle 9.30, si svolgerà un talk di premiazione di donne in carriera, ideato e condotto dalla giornalista Patrizia Tirendi. LNI consegnerà a donne speciali impegnate in diversi ambiti, dalla cultura, allo sport, dalle istituzioni alla politica ed allo spettacolo dei riconoscimenti.

Ad aprire la giornata sarà il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, il senatore Nello Musumeci.

Presenti i primi cittadini dei comuni di: Riposto, Giarre e Mascali, rispettivamente Davide Vasta, Leo Cantarella e Luigi Messina.