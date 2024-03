Siracusa entra nella Port Authority, Spada: Vinta una battaglia del Pd"

“Siracusa è nella Port Authority. Nell’ambito del ddl n. 986, è infatti stato approvato in Senato, con una convergenza bipartisan, un emendamento a firma del senatore Antonio Nicita che, anche al fine di valorizzare gli asset strategici del siracusano, inserisce la rada di Santa Panagia e quella del Porto Grande all’interno dell’Autorità Portuale di Sistema della Sicilia orientale”.

Lo comunica il deputato regionale del Partito democratico, Tiziano Spada, che esprime soddisfazione per l’importante risultato raggiunto dal senatore Nicita, con cui lavora da tempo a questa tematica importante insieme ai consiglieri comunali del PD di Siracusa.

Il parlamentare regionale spiega: “Il Partito democratico ha sin da subito fatto propria questa battaglia, mobilitandosi a livello sia regionale sia nazionale, arrivando adesso all’approvazione di questo emendamento in Senato. Fondamentale è stato il confronto costante e continuo sui temi, oltre a una virtuosa sinergia sia con l’Autorità Portuale”.

Tiziano Spada conclude: “Si tratta di un passaggio determinante per rilanciare l’attività portuale della città e non solo. In questo modo, Siracusa potrà fare una serie di investimenti che negli anni sono mancati, incrementando, di conseguenza, anche l’occupazione”.