Furgone che trasportava un cavallo si scontra con un Suv a Floridia: un ferito

Incidente stradale questa mattina verso le 7 in pieno centro cittadino a Floridia. Un furgone che trasportava un cavallo, si è scontrato con un Suv. Il fatto si è veriicato all'incrocio tra via Roma con Corso Vittorio Emanuele. La vettura che viaggiava in direzione Siracusa, nell'impatto con il furgone, ha fatto un testacoda e si è poi arrestata sul corso. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri ed un'ambulanza del 118. A rimanere ferito è stato il conducente del furgone che pare provenisse da Villasmundo e stava andando al mattatoio per lasciare il cavallo. L'auto, una Q3, era guidata da un imprenditore di Solarino, che è rimasto illeso. A causa dell'incidente il traffico è andato in tilt fino a quando non è arrivata la polizia municipale che ha fatto deviare il transito veicolare in percorsi altenativi. Da quanto si è appreso da fonti sanitari, non sono gravi le condizioni del conducente del furgone.