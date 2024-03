Il pozzallese Vincenzo Melfi segretario di Forza Italia Giovani in provincia di Ragusa

Nominato il segretario provinciale dei giovani azzurri in provincia di Ragusa. Si tratta del pozzallese Vincenzo Melfi. A occuparsi della nomina il segretario nazionale di Forza Italia Giovani e vicesegretario di Forza Italia, l’onorevole Stefano Benigni, che ha così proceduto su indicazione del segretario regionale dei Giovani siciliani azzurri, Antonio Montemagno. A darne comunicazione il segretario provinciale di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata: “Sono sicuro che Vincenzo farà un buon lavoro perché, oltre ad essere molto motivato, incarna a perfezione quello che è lo spirito del nostro partito. Ci sono tutte le condizioni perché possa maturare un percorso di grande soddisfazione nell’ambito del nostro territorio strutturando al meglio la crescita del movimento giovanile con la prospettiva di far bene che, in questo contesto, si rende più che necessaria. Dunque, Forza Italia è pronta a dare il massimo sotto ogni punto di vista”. “Faccio gli auguri di buon lavoro a Vincenzo, a lui il compito di organizzare nella importante provincia di Ragusa, il movimento giovanile di Forza Italia”. Così si è espresso Antonio Montemagno, segretario regionale di Forza Italia Giovani in Sicilia. “Con grande orgoglio – sottolinea quindi Melfi – ricevo la nomina a segretario provinciale di Forza Italia Giovani in provincia di Ragusa. Ringrazio il segretario provinciale di Ragusa Giancarlo Cugnata e tutta la segreteria ragusana per aver creduto in me, dandomi supporto e fiducia dal primo momento. Ringrazio il segretario nazionale dei giovani, l’on. Stefano Benigni, che su indicazione del nostro segretario regionale, Antonio Montemagno, ha voluto conferirmi questo prestigioso incarico”.

NELLA FOTO, da sinistra: Cugnata, Melfi e Montemagno