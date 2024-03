Schifani: "Da Roma ok a piano da 1,8 miliardi per i nuovi ospedali"

"Entro l'estate ci sarà la gara d'appalto per realizzare il nuovo polo pediatrico. Poi entro tre anni l'opera sarà realizzata e Palermo avrà un centro di eccellenza materno infantile. Primo cantiere di un piano che porterà cinque nuovi ospedali a Palermo più quelli di Gela e Siracusa. Per tutto questo abbiamo già ottenuto dal ministero della Salute il via libera a un piano di investimenti nazionali che porterà in Sicilia un miliardo e 870 milioni". Ad annunciarlo è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in una intervista al 'Giornale di Sicilia'. Il piano ha ricevuto l'ok dal ministero della Salute: il 95% delle risorse arriverà dallo Stato attraverso i fondi ex articolo 20, il resto sarà finanziato dalla Regione. Le altre strutture ospedaliere previste sono: il nuovo ospedale Civico, il nuovo Policlinico e un Polo oncoematologico. A questi si aggiungerà la riqualificazione dell'ospedale Ingrassia. La rimodulazione dei fondi per l'edilizia sanitaria concordata con Roma prevede anche i nuovi ospedali di Siracusa ("Sono pronti 300 milioni", afferma Schifani) e Gela. "In tutti gli appalti prevederemo premialità per le aziende che accelereranno i lavori accorciando i tempi previsti", assicura il presidente della Regione Siciliana.