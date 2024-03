Rimosso al San Raffaele di Bagheria un tumore raro alle ossa a una 13enne

È stato eseguito al dipartimento Rizzoli-Sicilia di Bagheria un intervento di asportazione di un tumore primitivo, un sarcoma di Ewing, in una paziente che domani compirà 14 anni. Anna (nome di fantasia) è stata visitata la prima volta all'età di 11 anni dal dottore Angelo Toscano, dirigente medico dell'Ortopedia generale del Rizzoli-Sicilia di Bagheria diretto da Giovanni Pignatti: "Accusava dolore al nervo sciatico, ma un tipo di dolore particolare che mi ha subito insospettito - ricorda Toscano. - Dopo esami di approfondimento presso la Radiologia di Villa Santa Teresa le abbiamo infatti diagnosticato un raro e aggressivo tumore primitivo dell'osso che al Rizzoli conosciamo bene, il sarcoma di Ewing, in una vertebra lombare. Da lì è iniziato il percorso di cura".Anna si è sottoposta subito a cicli di chemioterapia nell'ospedale Civico di Palermo con il dottore Paolo D'Angelo,direttore dell'Oncoematologia pediatrica, ai quali ha risposto bene. Gli esami post trattamento chemioterapico mostravano un netto miglioramento; dopo qualche tempo però durante una visita di controllo è emersa una recidiva. Dopo gli opportuni trattamenti pre-intervento - dice il Rizzoli- il 9 febbraio l'équipe del dipartimento Rizzoli-Sicilia composta dal direttore della Chirurgia Vertebrale del Rizzoli diBologna Alessandro Gasbarrini, dal dottore Angelo Toscano e daldottor eFabrizio Perna dell'Ortopedia generale della sede diBagheria, dal direttore dell'Anestesia e terapia intensiva Jacopo Frugiuele, e dal personale di sala operatoria, ha eseguito l'asportazione del tumore .I dischi tra le vertebre, rimossi insieme alla vertebra malata, sono stati sostituiti dai chirurghi del Rizzoli con una protesi in carbonio modulare affinché fosse possibile eseguire poi un ciclo di radioterapia. "La protesi modulare è come una serie di mattoncini, si assembla fino ad ottenere la misura adeguata a ripristinare in questo caso la corretta lordosi, cioè riproducendo la curva ideale che assomigli il più possibile alla curva nativa della colonna vertebrale" dice Toscano."È la prima volta che eseguiamo al Rizzoli-Sicilia l'asportazione di un tumore primitivo dell'osso in una paziente in età pediatrica - sottolinea il dottore Gasbarrini. - L'intervento si è svolto alla perfezione, al Rizzoli le vertebrectomie che eseguiamo per tumori aggressivi come il sarcoma di Ewing, cordomi, condrosarcomi, osteosarcomi, tumori a cellule giganti, osteoblastomi sono tutte personalizzate. In rapporto all'estensione del tumore infatti noi chirurghi dobbiamo capire quanta parte di osso ed eventualmente tessuti resecare, pianificando inoltre la protesi con la quale poi andremo a sostituire quanto asportato. In questo caso la protesi in carbonio era la scelta più adeguata per permettere ad Anna di completare il suo percorso di cura".