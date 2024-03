Floridia, era ai domiciliari e fece un furto in una ditta: finisce in carcere

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un 27enne in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dalla Corte d’Appello di Catania.

L’uomo, già agli arresti domiciliari per furto aggravato, è gravemente indiziato di reiterate evasioni e di furto in concorso commesso in danno di una ditta di veicoli industriali mentre era sottoposto alla misura cautelare.

I militari hanno prontamente segnalato le violazioni all’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale il 27enne è stato condotto presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa.