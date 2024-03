Ancora sbarchi a Lampedusa, arrivati in 137: pure una donna incinta

C'è anche una donna al settimo mese di gravidanza tra i migranti sbarcati nella notte a Lampedusa. Viaggiava insieme ad altre 137 persone intercettate dagli uomini della Guardia costiera e approdate poco prima delle 3 del mattino al molo Favaloro. Ventuno in tutto le donne che hanno affrontato la traversata sul barchino di una decina di metri, insieme a loro anche 17 minori. I migranti arrivano da Egitto, Siria, Pakistan e Bangladesh. Ai soccorritori hanno detto di essere partiti da Sabrata in Libia. Dopo un primo triage sanitario sono stati condotti nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove dopo gli approdi di ieri - sei per un totale di 259 persone oltre a un cadavere - si trovano 383 ospiti.