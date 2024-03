gli accessi del Dossieraggio, anche Pippo Gennuso ne'Sistema operazioni sospette' della Dna

Non soltanto ministri dell’attuale governo e del passato, uomini dello spettacolo, calciatori, ma pure tanti insospettabili. Fra i diecimila file scaricati dal ’Sistema operazioni sospette’, della Direzione nazionale antimafia, spunta fuori anche il nome dell’imprenditore agricolo ed ex parlamentare regionale in Sicilia, Pippo Gennuso. . E' lo stesso imprenditore di Rosolini a scriverlo sul suo profilo social.

Il sottufficiale della Finanza che avrebbe scaricato i diecimila file sapeva chi fosse Gennuso o glielo avrebbe chiesto qualcuno con la finta maschera dell’antimafia per utilizzare dati sensibili sull’attività dell’imprenditore siciliano, che dopo 4 legislature all’Ars, oggi si occupa della sua azienda agricola? Pippo Gennuso lo ha appreso soltanto nelle ultime ore da ambienti della politica romana di essere finito nel dossieraggio. Il periodo di riferimento è quello tra il 2018 ed il 2019. “Bisogna capire chi c’è dietro la cupola. Bisogna andare fino in fondo e bene fa il ministro della Giustizia Roberto Nordio a chiedere una commissione parlamentare d’inchiesta. Adesso sono più che mai certo che qualcuno negli anni trascorsi ha cercato di colpirmi a tutti i costi ed a tuti i livelli. E se il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone ha parlato di una mole di dati che definisce ‘mostruosa’, un ‘vermicaio’, io dico che questo accesso alla banca dati ha avuto uno o più registi. “Non credo ai servizi segreti stranieri - aggiunge Gennuso - ma ad una trama nazionale dove ci sono coinvolti pure giornalisti, con qualcuno che ha fatto pure carriera. La direzione nazionale Antimafia è una cosa seria - non fosse altro che fu Giovanni Falcone a volerla, ma sporcarla con lo spionaggio di certi individui, non onora l’istituzione. Condivido in pieno le parole di AntonioTajani: bisogna capire chi dava gli ordini ad accedere alla banca dati. Si tratta di una persona, di un gruppo e per quali fini?. Notizie che sarebbero state passate a giornalisti ‘amici’. Serve fare chiarezza il più presto possibile - conclude l’ex deputato Ars - e se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi.”