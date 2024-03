Controlli a Rosolini, 52enne sorpreso con una mazza da baseball: denunciato

I Carabinieri delle Stazioni di Rosolini e Pachino, anche grazie al rinforzo delle squadre della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, nella mattinata di ieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio.

L’attività ha permesso di controllare 46 veicoli e di identificare 74 persone.

In particolare, sono state eseguite perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga e un 52enne è stato trovato in possesso di una mazza da baseball ed è stato denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea.

Sono state elevate contravvenzioni al Codice della Strada per oltre 2.000 euro e un’autovettura è stata sequestrata poiché priva di assicurazione.

Oltre ai controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno verificato il rispetto delle prescrizioni a carico di decine di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o ad altre misure limitative della libertà personale.