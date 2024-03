Cinque gol del Siracusa al Licata fuori casa, vince pure il Trapani contro la Reggina

Trapani e Siracusa continuano a vincere. I granata fanno fuori il Reggio Calabria ( nuova Reggina) per 3 - 1 al Provinciale, mentre il Siracusa sul campo di Ravanusa, cala una cinquina al Licata. Pronostico non del tutto prevedibile per gli azzurri di Gaspare Cacciola, che già alla fine del primo tempo avevano il match in pugno. Troppo il divario tecnico fra il Siracusa ed i padroni di casa, con grande delusione e rammarico per i tifosi gialloblù.

Non c'è storia sul campo, gli azzurri nettamente superiori rispetto ai padroni di casa.

Il primo tempo si conclude col doppio vantaggio del Siracusa, grazie alla doppietta siglata da Limonelli. Ad avvio ripresa Sarao firma il terzo gol, poco dopo Vacca cala il poker. Al 92' lo stesso Vacca firma la doppietta e il 5-0 in favore della squadra di Cacciola.

(fotoquilicata)

SERIE D - GIRONE I - 30^ GIORNATA - 10/03

Real Casalnuovo - Canicatti' 1-1

Akragas - Locri 3-1

Castrovillari - Nuova Igea Virtus 1-0

Gioiese - San Luca 2-1

Licata - Siracusa 0- 5

Ragusa - Acireale 2-0

Trapani - La Fenice Amaranto 3-1

Vibonese - Sancataldese 0-0

CLASSIFICA: Trapani 75 punti; Siracusa 64; Vibonese 60; Fenice Amaranto 46; S. Agata, Real Casalnuovo 43; Acireale, Ragusa 40;

Igea Virtus, Akragas, Canicattì 35; Licata 34; Sancataldese 30;

Portici, Locri 24; San Luca 22; Castrovillari 13; Gioiese 7.

Castrovillari, San Luca 1 punto di penalizzazione Lamezia Terme ritirato dal campionato

PROSSIMO TURNO - 31^ GIORNATA - 17/03

Acireale - Trapani

La Fenice Amaranto - Castrovillari

Locri - Real Casalnuovo

Nuova Igea Virtus - Vibonese

Portici - Licata

San Luca - S. Agata

Sancataldese - Akragas

Siracusa - Gioiese