E' morto a Napoli l'attore Gigio Morra: fu tra i protagonisti di "Un posto al sole"

Lutto nel mondo dello spettacolo. E' morto a Napoli, la città in cui è nato, a 78 anni l'attore napoletano Gigio Morra, celebre per il suo ruolo in 'Un posto al sole' (è entrato nel cast nel 2017) e apparso in altre fiction targate Rai come 'Imma Tataranni-Sostituto procuratore', 'I bastardi di Pizzofalcone' e 'Doc-Nelle tue mani'. E' stata la moglie Lucia Mandarini a darne l'annuncio della scomparsa in un post su Facebook. "Il mio amore mi ha lasciato - ha scritto - Era un uomo dolce, gentile e un grande attore. Mi ha lasciato nella più grande disperazione. Ti amerò per sempre". Prima di lavorare in tv Morra, diplomatosi nell'accademia d'arte drammatica di Napoli nel 1966, si era formato nel mondo del teatro lavorando con Eduardo De Filippo dal 1970 al 1980. Nel corso della sua carriera ha recitato per celebri registi come Marco Bellocchio ('Marcia trionfale' e 'Bella addormentata'), Nanni Moretti ('Sogni d'oro' e 'Il sol dell'avvenire'), Lina Wertmuller ('Io Speriamo che me la cavo') e Matteo Garrone ('Gomorra' e 'Pinocchio')