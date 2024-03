Volley donne, serie C: Eurialo Siracusa sconfitta a Modica

Sconfitta a testa altissima. La Genovese Eurialo Siracusa si arrende, come da pronostico della vigilia, alla capolista Modica, ma lo fa dopo aver lottato e messo in grande difficoltà le avversarie. Per le aretusee, un solo set ma nessun punto. Un 3-1 (25-14, 25-21, 27-29, 25-23) che lascia un pizzico di amarezza in casa verdeblù. “Il rammarico è proprio questo – esclama il tecnico Luca Scandurra – Avremmo potuto portare la gara al quinto set e incamerare almeno un punto ma nel quarto, sul 19-16 per noi, non siamo riusciti ad essere concreti”. La prestazione fornita sul campo della prima della classe del campionato di serie C di pallavolo femminile, fa però ben sperare per il prosieguo del campionato. “Ho visto una squadra combattiva e tutt’altro che arrendevole – prosegue l’allenatore siracusano – Abbiamo dato il massimo, disputando un’ottima partita. Solo nel primo set non abbiamo reso per come mi aspettavo, ma dal secondo in poi è stata partita vera e lo dimostrano i punteggi alti. Questo ci da fiducia per la prossima partita casalinga contro il Comiso, che dovremo affrontare con lo spirito mostrato ieri se vogliamo ottenere quei punti necessari per sperare nella salvezza diretta”.

Una sfida, quella di domenica prossima, che sarà anticipata da quella tra squadre under 18, in campo oggi pomeriggio per la terza e ultima gara della seconda fase. Per superare il turno, la compagine aretusea dovrà vincere a Comiso 3-0 o 3-1 visto che nella precedente gara casalinga contro il Solarino di venerdì scorso ha perso 3-2, conseguendo così un solo punto. Anche Solarino-Comiso era finita al quinto set con la vittoria delle ragusane.