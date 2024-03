Stabilizzazione personale Asu, la DC all'Ars: storico traguardo di giustizia sociale

"Oggi si mette la parola fine al precariato di 3.700 lavoratori Asu. Il Consiglio dei ministri non ha impugnato la norma approvata in finanziaria regionale che prevede la stabilizzazione. Finalmente verrà data dignità lavorativa a tantissime famiglie che per quasi 30 anni hanno vissuto con il precariato". Lo dichiara l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo DC all'Ars.

"Abbiamo raggiunto uno storico obiettivo di giustizia sociale che ha visto la Democrazia Cristiana lavorare fin dal primo minuto. I lavoratori Asu in questi 30 lunghi anni hanno svolto servizi indispensabili per le amministrazioni e le comunità e finalmente verrà data loro dignità lavorativa", dichiara l'onorevole Ignazio Abbate, presidente I Commissione Ars.

"Sappiamo di aver contribuito a garantire diritti a migliaia di famiglie e voglio esprimere un ringraziamento a chi, fino ad oggi, ha lottato con noi per arrivare a questo importante e storico traguardo", dichiara

l'onorevole Fina Marchetta.

NELLA FOTO, Abbate (a sinistra) e Pace.