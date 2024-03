Belpasso, soccorso un ragazzino infortunatosi sul versante Sud dell'Etna

Allertati nella tarda mattina di martedì 12 marzo, i tecnici della Stazione Etna Sud del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di un ragazzino, infortunatosi a causa di una caduta nella zona antistante il Rifugio Manfrè, sul versante sud dell'Etna, in territorio di Belpasso.

Mentre sul posto iniziava una forte nevicata e le condizioni meteo erano in peggioramento, Il giovane, che faceva parte di una scolaresca in gita d'istruzione proveniente da Belpasso, è stato raggiunto dalle squadre di soccorso del CNSAS Sicilia e del SAGF della Guardia di Finanza, che hanno provveduto ad immobilizzarlo e ad imbarellarlo.

Il giovane infortunato è stato trasportato con una barella portantina fino all'ambulanza del 118, presente sul posto, e consegnato ai sanitari che hanno provveduto al trasporto in pronto soccorso.