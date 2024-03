Il Comune di Siracusa presenta il corso di laurea in Infermieristica

Il Comune di Siracusa e l’Università di Catania saranno impegnati giovedì prossimo (14 marzo), alle 11,30, in un doppio evento nel corso del quale il sindaco Francesco Italia e il rettore Francesco Priolo inaugureranno la restaurata sede universitaria di Palazzo Impellizzeri (in via Maestranza 99) e presenteranno alla stampa il nuovo corso di laurea in Infermieristica, che avrà sede a Siracusa dall’anno accademico 2024-25. Saranno presenti all’incontro: l’assessore alla Cultura e all’Università del Comune Fabio Granata, il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone, il direttore generale dell’Università di Catania Corrado Spinella, il presidente della Struttura didattica speciale Fausto Carmelo Nigrelli, la direttrice del dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G.F. Ingrassia” (a cui farà capo il corso di laurea) Antonella Agodi, il presidente del corso di laurea Antonio Biondi. Saranno inoltre presenti: la direttrice del dipartimento di Scienze umanistiche Marina Paino, a cui afferiscono il corso di laurea in Promozione del patrimonio culturale e la Scuola di specializzazione in Beni archeologici (unica struttura di formazione accademica di terzo livello in Sicilia che ha da poco celebrato il secolo di vita) rappresentata dal direttore Daniele Malfitana; il direttore del dipartimento di Ingegneria civile e architettura Matteo Ignaccolo; il delegato del rettore alla Didattica Alberto Fichera. Durante la conferenza stampa, infatti, sarà presentata anche l’offerta formativa per Siracusa dell’Università di Catania. Il corso di laurea in Infermieristica accoglierà al primo anno 100 studenti ed è parte della programmazione universitaria nazionale. Inserito nel Piano Strategico dell’ateneo catanese 2022-26, esso ambisce negli anni a soddisfare la domanda di infermieri del territorio provinciale. dott.