Migranti, in 167 trasferiti all'hub di via Forcile a Catania

Stamane 167 migranti di diverse nazionalità sono giunti all'hub di via Forcile, nel quartiere San Giuseppe La Rena, a Catania. Lo rende noto la Protezione Civile del capoluogo etneo, sottolineando che stati condotti via mare da Lampedusa a Portopalo di Capo Passero per poi essere trasferiti via terra a Catania. Intanto, nel tardo pomeriggio è previsto l'arrivo al porto di Catania di 52 migranti a bordo della nave Life Support di Emergency.