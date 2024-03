Palermo, Vincenza Scala eletta presidente regionale dei panificatori di Confartigianato Sicilia

Vincenza Scala è la presidente dei panificatori di Confartigianato Sicilia. È stata eletta dal direttivo della categoria, per rappresentare a pieno titolo le necessità di un settore molto importante nel sistema produttivo dell’isola. Sburocratizzazione, sostegno alle imprese e riduzione del costo delle bollette sono solo alcune delle azioni necessarie e per le quali Vincenza Scala, già presidente dei panificatori a Confartigianato Palermo, è chiamata adesso a confrontarsi con tutti i territori di Confartigianato della regione.

“Dobbiamo lavorare tutti insieme per la tutela delle nostre imprese. Forte dell’esperienza nell’associazione di Palermo – ha detto la neo presidente regionale – sono certa che le carte vincenti per fare bene siano il confronto e il dialogo costante con tutti i colleghi della Sicilia. Ogni territorio ha le proprie esigenze ma ci sono delle difficoltà che accomunano il settore, come il caro-farina, con il prezzo del grano che ha registrato un aumento del 20% rispetto allo scorso anno, oltre al caro energia che da anni ormai ha messo in ginocchio le imprese del settore. Occorrerebbe pensare inoltre a un iter formativo per abilitare i futuri panificatori”.