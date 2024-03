Sit-in dei lavoratori dell'Esa davanti il Palazzo della Regione a Palermo

- Scendono in piazza a Palermo i lavoratori dell'Esa (Ente sviluppo agricolo). Un sit-in è in programma stamani, a partire dalle 10, davanti a Palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana. La protesta, organizzata dalla Flai Cgil regionale, è per la mancata applicazione, in fase di programmazione dell'avvio della campagna di meccanizzazione agricola, delle previsioni della legge regionale 13/2022 che garantisce 181 giornate di lavoro al personale impegnato. Dalla Flai anche la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro, da stagionale a tempo indeterminato. "Dei lavoratori della meccanizzazione e del loro importante ruolo - dice il segretario generale della Flai Sicilia, Tonino Russo - occorre ricordarsi sempre, soprattutto quando c'è da dare seguito a previsioni legislative e impregni presi".