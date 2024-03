Elezioni Europee, l'assessore Tamajo: "Ho accettato di scendere in campo"

"Il dato dell'Abruzzo è importante per Forza Italia, perché rispetto al 2019 abbiamo il 4% in più. Dopo la morte di Berlusconi eravamo tutti preoccupati sul percorso del partito, ma anche senza di lui la linea di Tajani sta creando appeal perché fa diventare Forza Italia la vera casa di centristi e moderati". Così l'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo dialogando con i giornalisti a Expocook. "Siamo l'unico partito moderato nel centrodestra e c'è un grande spazio tra Pd e Lega che possiamo intercettare, presentando le nostre proposte su temi importanti come riforma della giustizia e autonomia differenziata - prosegue Tamajo -. In Sicilia per le Europee puntiamo a un buon risultato, Schifani e Tajani mi hanno chiesto di scendere in campo e non me lo sono fatto dire due volte: da lunedì 18 marzo inizierò la campagna elettorale in giro per la regione. La mia non è una candidatura di servizio, solo dopo il 9 giugno insieme a Tajani e Schifani stabiliremo cosa fare; mi fa piacere avere in Forza Italia figure come Caterina Chinnici e Rita Dalla Chiesa, perché dimostra quanto il nostro partito sia attrattivo anche nella lotta alla mafia".