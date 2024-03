Inaugurazione dell'Anno Giudiziario al Tribunale ecclesiastico di Siracusa

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario al Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Siracusa. Sabato prossimo, 16 marzo, alle ore 9.30 nei saloni del Palazzo Arcivescovile, si terrà un convegno di studi sul tema "Dignità della persona, bene comune e istanze di giustizia". L'obiettivo è quello di trasformare l'inaugurazione dell'anno giudiziario in un momento di riflessione.

Dopo i saluti dell'arcivescovo monsignor Francesco Lomanto, introdurrà i lavori il vicario giudiziale don Giuseppe Gurciullo. Seguiranno le relazioni del prof. Patrick Valdrini, sacerdote francese, ordinario di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense e docente all'università Federico II di Napoli, e della prof.ssa Ida Nicotra, ordinario di Diritto costituzionale all'università di Catania, su "Diritti della persona e azione giudiziaria". Quindi gli interventi del prof. Davide Cito, docente alla Pontificia Università della Santa Croce e alla Pontificia Università Lateranense, e dell'avv. Paolo Tosoni, penalista del foro di Milano, su "Denunzia e tutela della persona". Il Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Siracusa è un Tribunale di prima istanza per la Diocesi e di seconda istanza, ovvero d'Appello, per le diocesi di Messina, Noto, Ragusa e per il Tribunale interdiocesano etneo di Catania, Acireale e Caltagirone.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario è l'occasione per una riflessione giuridica con illustri relatori. Nei tribunali ecclesiastici si trattano tutti i tipi di cause inerente il diritto civile e penale, anche se le cause maggiormente discusse sono quelle relative al diritto matrimoniale ed in particolar modo gli annullamenti dei matrimoni celebrati secondo il rito della chiesa cattolica.