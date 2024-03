Lentini, screening della vista agli alunni della scuola dell'infanzia per iniziativa del Lions

Uno screening della vista a tutti i piccoli alunni delle scuole dell’infanzia del plesso di piazza Aldo Moro dell’Istituto comprensivo “Vittorio Veneto” di Lentini. I genitori non devono sborsare un centesimo. Pagano i Lions del Club di Lentini che hanno offerto la campagna di prevenzione dell’ambliopia, screening della vista, il cosiddetto occhio pigro. L’iniziativa promossa dai Lions club di Lentini, guidato dal presidente Vincenzo Cappello ed inserita nel programma “Changing the Word” del distretto Lions 108YB, guidato dal Governatore Daniela Macaluso, dal coordinatore dell’Area service Vista Massimo Di Pietro con la collaborazione del presidente della VII Circoscrizione distretto Lions 108Yb Giacomo Di Miceli, dal presidente della Zona 19 Fabio Gaudioso. Lo screening è stato effettuato agli scolari del plesso Aldo Moro dell’Istituto Vittorio Veneto guidato dalla dirigente dell’Istituto comprensivo Vittorio Veneto Pasqualina Mazzariello e con condiviso dalla vice preside Viviana Ventura, dalla responsabile del plesso Antonella Di Bendetto e dagli insegnanti della scuola dell’infanzia. Il camper della LCIF, ieri mattina, è arrivato a Lentini dove, dalle 9 alle 13, i medici tra cui il referente Renato Patti, socio del club di Lentini, hanno sottoposto a visita 41 bambini. "Nell’era digitale, in epoca di grandi cambiamenti culturali e sociali che possono avere ricadute sulla salute dei più piccoli, è essenziale un’attività di prevenzione su problemi legati alla vista dei bambini in età di sviluppo – ha detto il presidente del Lions club di Lentini Vincenzo Cappello -. Il progetto fa parte dell’impegno dei Lions di tutto il mondo nella lotta contro la cecità e mira ad individuare il rischio di ambliopia in tempo per poter prendere provvedimenti di prevenzione e di riabilitazione. Correggere problemi e difetti di vista permette ai bambini, oltre che di vedere bene, anche di apprendere e imparare a leggere e scrivere meglio”. Nel corso della giornata i titolari di due negozi di ottica hanno donato al Lions club di Lentini oltre 150 paia di occhiali nuovi da inviare al centro di raccolta.