La Volley Modica campione territoriale Under 19 e 17

La formazione Under 17 della Volley Modica, ha conquistato il titolo territoriale battendo al “Geodetico” in quattro set in rimonta (24/26, 25/23, 25/16, 25/10) i pari età del Gabbiano Pozzallo e chiudendo in testa alla classifica con 38 punti, frutto di 13 vittorie su tredici gare disputate e con 8 punti di vantaggio sulla Goldrake Giarratana.

Stesso cammino dei loro “colleghi” più giovani per la formazione Under 19, che ieri sera sempre al “Geodetico” ha battuto nettamente in tre set (25/7, 25/16, 25/17) Siracusa.

I biancoazzurri di Ciccio Italia, dunque, hanno conquistato il titolo territoriale con 42 punti frutto di 14 vittorie su 14 partite giocate e soli due set persi. Alle spalle dei giovani “Galletti”, si è piazzata con 6 punti in meno la Freeball Ragusa.