Tariffe aeree agevolate per tutti i residenti in Sicilia per qualsiasi destinazione

Gli sconti sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia, già attivi su Milano e Roma, saranno estesi a tutte le destinazioni italiane. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare le nuove misure messe a punto dal governo regionale per contrastare il caro-voli. I nuovi sconti entreranno in funzione a metà marzo. "Uno sforzo ulteriore del governo per essere vicini ai siciliani - ha affermato Schifani -. Stiamo mantenendo gli impegni presi per consentire ai nostri concittadini di raggiungere la Sicilia a prezzi agevolati.