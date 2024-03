Incontro - confronto a Siracusa di Italia Viva sull'Autonomia differenziata

“Sicilia Autonoma ed autonomia differenziata”, domani 15 marzo, alle ore 17, a Siracusa presso il Grande Albergo Alfeo, via Nino Bixio n. 5. Un momento di incontro e confronto sui punti critici del disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni ed i rischi che la sua approvazione determinerebbe, sia in ordine alla sostenibilità finanziaria, sia in ordine all’aumento delle disuguaglianze tra regioni, oltre che sulle conseguenze che tale attuazione può determinare per una regione, come la nostra, la cui autonomia, per quanto risalente nel tempo, non ha mai avuto completa attuazione. Avremo il piacere di discuterne con la Senatrice Dafne Musolino, il Capogruppo alla Camera dei Deputati Davide Faraone, i componenti dell’esecutivo regionale Fabrizio Micari e Giancarlo Garozzo e tutti coloro che avranno il piacere di intervenire.” A darne notizia è Alessandra Furnari, presidente provinciale Italia Viva Siracusa.