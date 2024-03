Pachino e Rosolini collegate da trazzere e gli sprechi di Ferrovie italiane

Il Sud est della Sicilia è ancora con le strade del Far West. Pachino e Rosolini, sono collegate da trazzere, spesse diventate teatro di tragedie a causa di incidenti stradali mortali.. Frutto di una politica schizofrenica dei governi che si sono succeduti nel tempo. E se la viabilità rimane all'anno zero, non si può dire lo stesso di Ferrovie italiane, società impegnata a ripristinare la tratta Noto - Pachino. Un investimento senza precedenti per consegnare dopo 40 anni la nuova e moderna linea ferrata. I lavori - secondo quanto scrive la Fondazione Fs Italiane - dovranno essere completati entro il 2026, quando dovrebbero circolare sulla linea ferrata treni storici e turistici. La stazione di Pachino è stata dismessa l'1gennaio del 1986. Intanto sono stati avviati i lavori nel tratto terminale del tragitto, nell'area dell'ex ferrovia di Pachino.