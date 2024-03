Scontro tra auto e uno scooter, giovane ferito a Floridia

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 9 a Floridia. Per cause al vaglio della polizia municipale all'incrocio tra viale Vittorio Veneto e viale Pietro Nenni si sono scontrati due veicoli. Una kia ed uno scooter, Sh 125. L'impatto tra l'auto e il due ruote è stato violento, tanto che lo scooter è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza dal punto dell'impatto. Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasferito il motociclista al Pronto soccorso dell'Umberto I°. Il giovane ha riportato traumi in varie parti del corpo. Quasi illesa la donna che era alla guida della Kia. Soltanto spavento ed un sospetto trauma alla cervicale.