Pallanuoto, trasferte da brivido per Ortigia e Telimar contro Brescia e Recco

Da una trasferta a un’altra, tutte a livello di difficoltà massimo. Dopo la bella prestazione in Euro Cup, a Berlino, l’Ortigia si rituffa in campionato, dove è attesa da un’altra grande sfida, decisiva per il cammino verso i play-off scudetto. Domani pomeriggio, infatti, alle ore 17.30, al centro natatorio “Mompiano” di Brescia, la squadra di Piccardo affronterà i vice-campioni d’Italia dell’AN Brescia. Una trasferta durissima, uno scontro diretto che mette di fronte due formazioni separate in classifica da un solo punto: i lombardi, infatti, sono terzi con 31 punti, l’Ortigia segue al quarto posto a quota 30. La posta in palio è altissima e i biancoverdi si troveranno di fronte una squadra in condizioni migliori rispetto a quella incontrata e battuta nettamente a Siracusa, nella prima fase. Per l’Ortigia, dunque, un altro banco di prova per misurare la propria crescita e per provare a dare continuità all’ottimo avvio di questa seconda fase della stagione. Bisognerà lottare e stringere i denti, anche perché tra i biancoverdi c’è qualche giocatore non in perfette condizioni, a causa di alcuni fastidi fisici accusati in settimana. Il match sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube dell’AN Brescia.

Due partite ravvicinate in quattro giorni in Liguria per il Telimar nella terza e quarta giornata del girone scudetto del campionato di serie A1 di pallanuoto. I palermitani affronteranno domani pomeriggio alle 15 la Pro Reccoe martedì allo stesso orario la Rari Nantes Savona. "È chiaro - ha fatto notare l'allenatore del Telimar Marco Baldineti - che giocare contro il Recco in trasferta è difficilissimo. Mi auguro che questa partita ci possa servire per rientrare in condizione. E, però, per rientrare in condizione dobbiamo fare una partita seria, una partita semprec oncentrata, tenendo conto che affrontiamo la squadra più forte del mondo. Mi aspetto grinta e determinazione da tutti".