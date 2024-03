Modica, divieto avvicinamento alla compagna: applicato braccialetto elettronico

Il Commissariato di Polizia di Modica ha dato esecuzione al divieto di avvicinamento alla persona con braccialetto elettronico a carico di un uomo di 38 anni residente a Modica. Il provvedimento cautelare si è reso necessario a seguito della denuncia sporta da una giovane straniera, compagna dell’uomo.

La donna aveva deciso di interrompere la relazione a causa dei continui maltrattamenti, delle offese e delle minacce subite dall’uomo anche in stato di gravidanza e sino ai giorni della avvenuta denuncia, con l’aggravante della presenza della figlia neonata e dei parenti.

La decisione di trasferirsi altrove, aveva avuto come conseguenza ulteriore il danneggiamento dell’auto della donna, allorché l’ormai ex compagno si era presentato qualche giorno fa per chiedere un chiarimento.

A seguito della querela si è attivato il “Codice Rosso” ed in pochi giorni sono stati sentiti, oltre la persona offesa, anche i familiari ed altre persone a conoscenza degli atteggiamenti dell’uomo.

Gli elementi raccolti dagli Agenti del Commissariato di Modica hanno consentito di chiedere ed ottenere un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento, per evitare altri maltrattamenti. Come previsto, all’uomo sarà applicato il braccialetto elettronico per monitorare i suoi movimenti.