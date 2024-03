Ragusa Ibla, guidava ubriaco: bloccato e denunciato

Nei giorni scorsi è pervenuta alla Sala Operativa una segnalazione relativa ad una persona che, trovandosi alla guida di un’autovettura, appariva verosimilmente era in stato di ebrezza alcolica infatti il conducente con una condotta di guida molto pericolosa ha creato notevoli pericoli per la circolazione stradale.

Tale modalità di guida ha consentito agli agenti della Squadra Volante di rintracciare e fermare l’auto segnalata in una zona centrale di Ibla.

Il conducente è subito apparso agli Agenti in visibile stato di alterazione psico-fisica verosimilmente legata all’uso di sostanze alcooliche. Durante il controllo inoltre l’uomo ha opposto resistenza ai Poliziotti anche con insulti e minacce rifiutandosi di sottoporsi all’alcoltest. Per tali motivi, gli Agenti hanno proceduto al ritiro della patente di guida e alla denuncia in stato di libertà per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, violenza o minaccia a un Pubblico Ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’Alcoltest.