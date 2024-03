Palermo, regata velica a Sferracavallo: cinquanta imbarcazioni in gara per le classi Ilca

Nuovo appuntamento con la vela questo week end al Circolo Velico Sferracavallo (Palermo) per la Regata zonale, 2^ prova - Classi Ilca 4 - 6 - 7 organizzata dal Cvsf e inserita nel calendario della Federazione Italiana Vela. A riempire il golfo, una flotta di quasi cinquanta imbarcazioni provenienti da diversi circoli della VII Zona Fiv (Sicilia): Agrigento, Favignana, Gela, Marsala, Messina, Santa Croce Camerina (RG) e ovviamente Palermo. Le regate si disputeranno con due flotte che regateranno separatamente. Per la flotta Ilca 4 scenderanno in acqua velisti e veliste nati tra il 2007 e il 2012, gli Under 18 (2007/2008) e Under 16 (2009/2012). Per l'Ilca 6 giovanile, gli Under 19 (2006 e 2007) e gli Under 17 (2008 e 2009) mentre per l'Ilca 6 femminile, le Under 21 (2004/2005), Under 19 (2006/2007) e Under 17 (2008/2009). Si comincia sabato alle 10,30 con il Coach meeting. A mezzogiorno - condizioni meteo permettendo - sarà dato il segnale di avviso prima prova. Sei le prove totali da disputare per un massimo di tre prove al giorno. La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove. Domenica le barche torneranno in acqua e al termine delle prove si terrà la cerimonia di premiazione presso la sede sportiva del Circolo al porticciolo.