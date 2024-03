Rapina tabaccheria poi tenta fuga con il bus: arrestato a Reggio Calabria

Viola gli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e rapina una tabaccheria dopo avere minacciato il titolare con un taglierino.

Un quarantaduenne con diversi precedenti è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria.

L'uomo, dopo avere messo a segno la rapina all'interno dell'esercizio commerciale nella zona sud della città, è uscito dal negozio e ha tentato di fuggire a bordo di un'autobus del trasporto pubblico in transito.

Al rifiuto di aprire le portiere da parte del conducente del mezzo, il quarantaduene è riuscito ugualmente a salire forzando le chiusure e minacciando l'autista del bus con il taglierino.

A seguito della segnalazione giunta al 112 immediatamenTe dopo la rapina, più equipaggi delle Volanti sono intervenuti e hanno raggiunto il mezzo di linea bloccando all'interno il malvivente che, nel frattempo, aveva anche tentato inutilmente di disfarsi della refurtiva.

La somma, 630 euro in contanti che aveva ancora in tasca, è stata interamente recuperata e restituita al commerciante rapinato. Trovato anche il taglierino e alcuni guanti utilizzati.