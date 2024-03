Cgil Ragusa, mobilitazione per la difesa e il rilancio della sanità pubblica

Parte oggi un percorso di mobilitazione per la difesa e il rilancio sella Sanità pubblica attraverso iniziative a carattere territoriale, regionale e nazionale. A promuoverle a Ragusa oltre la Cgil, la FP Cgil e lo SPI sindacato pensionati, c'è il Forum per la difesa e la promozione della Sanità Pubblica costituito lo scorso 5 marzo al quale aderiscono più di venti associazioni e movimenti.

Questo percorso intende allargare la sfera di partecipazione per affrontare le criticità sempre crescenti del sistema sanitario pubblico ormai quasi al collasso, non più in grado di dare le dovute risposte alle domande di cura della cittadinanza.

La Sicilia è attraversata ormai, da decenni, da una pesantissima crisi sanitaria, economica e sociale che colpisce il lavoro ed agisce negativamente sulla condizione di salute delle persone più fragili, tra cui le donne, gli anziani, i disabili, lavoratori precari e disoccupati, minori ed immigrati, con ciò causando gravi difficoltà nel vedere soddisfatto il proprio diritto alle cure, in particolare quelle specialistiche. Basti pensare alle liste di attesa per poter usufruire di una prestazione specialistica ospedaliera o in strutture convenzionate, che già pre-emergenza faceva registrare dai 6 mesi ai 2 anni di attesa. Ancora oggi nonostante due piani finanziati per il recupero delle liste d’attesa, i tempi registrati per una visita medica o un esame diagnostico e/o intervento chirurgico, sono lunghissimi.