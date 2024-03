Il torneo di tennis femminile a Solarino, la slovacca Hruncakova vince il 'Terranova Cup'

La Terranova Cup è di Viktoria Hruncakova. In meno di un'ora e venti minuti la tennista slovacca è riuscita a battere la giocatrice Usa Robin Anderson, che nel primo e secondo set ha potuto solo provare a rimandare il 6 - 2, 6-3, che ha deciso l'incontro. Hruncakova è riuscita a trovare punti sia dalla prima che dalla seconda di servizio, vincendo 12 game contro i 5 di Anderson. Per la tennista slovacca il titolo ottenuto a Solarino è il 15° in singolare e il primo W35 in carriera. Un altro risultato inedito che conferma le caratteristiche dell'ITF di Solarino, crocevia di giocatrici che hanno già esperienza nel circuito ma restano in cerca di migliorare il proprio ranking.

A premiare le giocatrici è stata la vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Solarino, Francesca Oliva. "I miei complimenti ad entrambe le giocatrici e alla vincitrice - ha detto Oliva - e ancora i ringraziamenti all'organizzazione della manifestazione. Solarino è un piccolo paese che non può vivere di turismo, ma può sicuramente attrarre una buona economia dall'ITF di Solarino".

Conclusa l'Archigen Cup e Terranova Cup, l'ITF di Solarino tornerà nel 2024 a novembre. "Andiamo solo in pausa - ha dichiarato il tournament director dell'ITF di Solarino Renato Morabito - con la consapevolezza di essere riusciti a garantire in Sicilia e per il circuito ITF un torneo non certamente paragonabile agli Open femminili, ma che sa attirare l'attenzione degli appassionati, degli addetti ai lavori e soprattutto di giocatrici che hanno un curriculum di tutto rispetto". Durante la premiazione Morabito ha ringraziato lo stringer ufficiale del torneo, Federico Desi, la physio Aurora Trovato e le desk manager Federica Lo Nero e Marika Pappalardo. Insieme all'ufficio stampa Chiara Borzì. "Arrivederci a novembre, appuntamento a cui contiamo di arrivare dopo aver provveduto alla brandizzazione dei campi di gioco" ha concluso Renato Morabito.