Cappotta con l'auto sulla Palermo - Catania: grave una donna in ospedale

Tre incidenti questa mattina sull'autostrada Palermo-Catania e sulla statale Palermo-Agrigento nella zona di Bolognetta. Il ferito più grave è una donna rimasta vittima del cappottamento dell'autovettura nella zona di Termini Imerese in direzione Palermo poco prima dello svincolo. A bordo dell'automobile c'era un'altra persona. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i due dalla vettura e affidarli ai sanitari del 118. I rilievi sono stati seseguiti dalla polizia stradale di Buonfornello. Poco dopo un automobilista si è distratto transitando nel luogo del primo incidente ed è finito contro il guard-rail. Per fortuna solo danni all'auto. Sulla Palermo-Agrigento un incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Bolognetta. Lo scontro tra un auto e una moto. Soccorso il motociclista e trasportato in ospedale.