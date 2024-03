Pallamano, allo Scicli Social Club il derby con Ragusa (40 a 33)

SCICLI SOCIAL CLUB - ANDIMODA PALLAMANO RAGUSA 40-33 (pt 20-13 ).

SCICLI SOCIAL CLUB: Gioele Occhipinti, Ficili 9, Jimmy Marino, Bartolo Marino 3, Ballaera 4, Ciavorella 10, Carbone 11, Drago, Nakoue 2, Tinè, Morelli 1, Antonino Occhipinti. Allenatore: Giovanni Marino.

ANDIMODA PALLAMANO RAGUSA: Carbone, Buffolino 3, Ottaviano, Giummarra 11, Scarnato 1, Barone, Andolina 11, Caruso, Merlo 7, Scollo, Dierna, Martorana, Oliva.

Allenatore: Salvatore Russo.

ARBITRI: Nunzio Bertino e Michelangelo Manuele.

E’ stata una partita intensa tra due compagini che si sono dati battaglia per sessanta minuti, molto divertente nella seconda frazione di gioco, davanti ad un pubblico caloroso e partecipe. Avvincente il confronto dei due “bomber” del campionato che sono stati arginati nelle realizzazioni dagli interventi dei rispettivi portieri. Appendice fuori programma prima dell’inizio della gara con le due squadre che si sono unite in un abbraccio collettivo nel più autentico segno di fair play. Diverse le assenze importanti in entrambe le compagini, ma i loro sostituti (giovani di prospettiva) non hanno fatto rimpiangere le loro assenze.

Il coach dello Scicli,Giovanni Marino, soddisfatto per questo successo, ha detto: “Mi è piaciuto l’approccio alla partita dei ragazzi e la voglia di conquistare questi punti importanti. Il rammarico è il non aver capitalizzato le diverse occasioni nella ripresa che stavano per compromettere la gara. Al di là di questo sono contento per i ragazzi, scesi in campo con grande sacrificio e voglia di fare bene. Il successo di oggi non può che darci più serenità”.