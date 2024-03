Frigintini ingenuo: il Priolo conquista tre punti nel recupero

PRIOLO GARGALLO 2

FRIGINTINI 1

Priolo Gargallo: D’Alessio, Cassia. Magnano, Greco, S. Bonaccorso, Costa, La Delfa (66’ Carastro), Azzaro (46’ Falla), G. Bonaccorso (81’ Cancemi), Fruci (35’ Buccheri), Busa (52’ Ferla): All. Porchia

Frigintini: Caruso, Assenza (69’ Pricone), Lania (68’ Rosa, Buscema, Pianese, Wally, Sangiorgio, Fusca, Drago (82’ D. Calabrese), Noukri, Giurdanella (66’ Avola). All. Buoncompagni

Arbitro: Francesco Rao (Messina), Assistenti: Calarese (Messina), Pennisi (Acireale).

Reti: secondo tempo 9’ La Delfa, 45’ Buscema, 52’ Ferla

Un gol a pochi secondi dal triplice fischio finale del direttore di gara punisce il Frigintini che ritorna da Siracusa con una sconfitta immeritata nel confronto con il Priolo Gargallo. Hanno disputato una gara giudiziosa i rossoblù di Samuele Buoncompagni, ma complici due distrazioni sono dovuti rientrare in sede senza poter muovere la classifica. Tutto si decide nel secondo tempo. Il gol del Priolo arriva su un pallone innocuo. Infatti dalla destra un cross di La Delfa non viene toccato da nessuno ma c’è incomprensione fra Caruso e un suo compagno di reparto. Nessuno dei due prende (o blocca) il pallone che s’insacca alla destra del portiere per il vantaggio del Priolo. L’undici locale cerca il raddoppio che non trova mentre i rossoblù trovano sempre più spazi nella difesa locale. E dopo avere costruito più di un’azione pericolosa il Frigintini trova l’opportunità per il pareggio. Noukri (nella foto) entra in area di rigore, tenta il dribbling su un avversario che lo sgambetta: rigore che Buscema trasforma con freddezza. Poi gli otto minuti di recupero, con Sangiorgio che perde l’attimo propizio per il sorpasso e invece la doccia fredda del gol del Priolo proprio negli ultimi secondi della gara per il 2-1 definitivo.