Maltrattamento di aninali a Palermo, 13 frustate a un pony nel quartiere Zen

Tredici violente frustate in appena 11 secondi. Questo è possibile vedere nel filmato di una folle corsa al calesse in viale Sandro Pertini, limitrofo allo Zen 2 di Palermo. Un probabile allenamento o corsa a cronometro di un pony utilizzato nelle corse clandestine. Il filmato, pervenuto ad Enrico Rizzi, influencer per i diritti degli animali, è già stato inviato al Questore di Palermo. "Siamo innanzi all'ennesimo grave maltrattamento di un cavallo nella città di Palermo - ha dichiarato Rizzi - come il povero pony che appena un anno addietro finì schiantato contro un'automobile in via Mongitore. Invito il Questore a mettere in atto quanto necessario non solo per individuare il povero cavallo ora filmato e valutarne l'immediato sequestro, ma anche a intervenire affinché le strade della città non vengono messe più a disposizione di questi reati". Purtroppo numerose arterie di Palermo sono state più volte segnalate per la presenza di calessi da corsa, fino al ritrovamento, lo scorso gennaio, di un cavallo morto nella circonvallazione cittadina. Rizzi ha avuto di recente aumentata la vigilanza disposta a seguito delle minacce pervenute.