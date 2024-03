Catania, ruba un furgone e viene inseguito, feriti automobilisti e agenti

A Catania un 19nne, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in istituto per minorenni, è stato arrestato dalla Polizia dopo aver rubato un furgone invia Armando Diaz. Intercettato in corso Indipendenza, è stato bloccato al culmine di un inseguimento in via Palermo dopo aver danneggiato tamponandole alcune automobili durante il percorso, ferendo anche alcuni automobilisti, che hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso. Anche i due agenti che lo inseguivano si sono procurati lesioni giudicate guaribili in 7 e 30 giorni. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e, in esecuzione del provvedimento di cui era destinatario, è stato accompagnato nell'Istituto per i minorenni di Bicocca. La Polizia locale ha effettuato i rilievi per tutti gli incidenti procurati durante l'inseguimento ed ha identificato le persone coinvolte. Il furgone è stato restituito al legittimo proprietario.