Movida a Palermo, il Tar sospende l'applicazione del regolamento

Il Tar, accogliendo il ricorso di una società che opera nel settore delle scommesse, ha sospeso l'applicazione del regolamento per la Movida a Palermo.

"Il provvedimento, in attesa dell'udienza per la trattazione in Camera di consiglio fissata il prossimo 11 aprile, riguarda solo il secondo comma dell'articolo 5, ovvero quello relativo agli orari di apertura e chiusura degli apparecchi da gioco con vincite in denaro", spiega l'assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti", che aggiunge: "Restiamo, comunque, tranquilli e fiduciosi sul pronunciamento della Camera di consiglio, in quanto le iniziative previste nel Regolamento movida sono state adottate per contrastare il fenomeno della ludopatia e loro legittimità d'azione è stata già sostenuta da altre sentenze".