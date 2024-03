Catania, riaprire la corsia di via Caronda che porta alla Circonvallazione

Nell’ottica della partecipazione attiva la presidente del III municipio Maria Spampinato, insieme ai commercianti della zona, ha creato un tavolo di dialogo volto a riaprire al traffico la corsia nella zona nord di via Caronda che immette sulla circonvallazione. “Giornate come quelle di ieri, caratterizzate al traffico intenso e dalle code, dimostrano come l’intera città di Catania necessiti di un piano viario adeguato- dichiara Spampinato- rimuovere i blocchi di cemento da via Caronda vorrebbe dire un ampliamento del tratto di strada con la conseguente possibilità di immettersi direttamente sul viale Odorico da Pordenone. In termini di viabilità e di vivibilità si avrebbe un miglioramento evidente a pochi passi dal principale snodo di Catania qual è il Tondo Gioeni”.