"Sport e salute", riconoscimento a livello nazionale per l'Olympus Floridia

Il Centro Sportivo Olympus di Floridia ha ottenuto il riconoscimento nazionale nel bando "Sport di tutti - Quartieri", dimostrando un forte impegno verso la comunità locale.

L'iniziativa, promossa da Sport e Salute al fine di incentivare la pratica sportiva e la socializzazione tra i cittadini di ogni età e background, ha visto una notevole partecipazione tra numerose strutture sportive di tutta Italia. Tuttavia, il Centro Sportivo Olympus si è distinto per la sua filosofia inclusiva e le sue iniziative mirate a coinvolgere l'intera comunità, come attivita’ motoria per diverse fasce d’eta’, doposcuola, campo estivo e incontri con psicologi e nutrizionisti. Un importante messaggio per un cambiamento sociale.

Inoltre, è stato sviluppato un programma progettuale tramite delle partnership importanti con associazioni locali, quali il Comune di Floridia, l'Associazione Diversabili Padre Pio, la parrocchia San Giovanni Bosco, l'Associazione Luigi Monti Onlus Isola Felice, la Società Cooperativa Sociale Sodalis Onlus, la Società Cooperativa Sociale Iblea, l'ASD Bastante, l'ASD Mediterranea, l’AICS Siracusa, per offrire opportunità di accesso gratuito a coloro che altrimenti non potrebbero permettersi di frequentare un'attività sportiva.

"Questa vittoria - dice Debora Di Caro di Olympus Floridia - rappresenta un riconoscimento dell'impegno del Centro nel promuovere l'uguaglianza e l'inclusione attraverso l'attività sportiva. È stato grazie al sostegno, all'entusiasmo e alla dedizione di tutti che questo traguardo è stato raggiunto. Il Centro Sportivo Olympus si impegna ora a lavorare instancabilmente per garantire che il progetto abbia un impatto tangibile sul territorio. La partecipazione attiva della comunità in ogni fase del processo è essenziale per il successo dell'iniziativa, poiché solo insieme si può costruire un ambiente veramente inclusivo e accogliente per tutti".