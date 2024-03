Modica, all'Auditorium Floridia si ricorda Emanuele Pisani grande figura della Ragioneria italiana

Il comune di Modica ricorda domani, venerdì 22, Emanuele Pisani, eminente studioso ed importante figura nella storia della ragioneria italiana. L’appuntamento è per le ore 16 all'Auditorium “Pietro Floridia” di piazza Matteotti. Dopo i saluti del sindaco Maria Monisteri e di Maurizio Attinelli, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, relazionerà Stefano Coronella, professore ordinario di Economia Aziendale all’Università di Pisa, che all’illustre uomo di cultura ha dedicato un libro dove mette in evidenza la minore attenzione ricevuta da Pisani da parte degli storici della ragioneria. Coordinerà Giuseppe La Barbera, commercialista e giornalista pubblicista.

Interessante il focus sulla cultura a Modica tra fine Ottocento e inizio Novecento, epoca in cui visse Emanuele Pisani, che vi nacque il 28 maggio 1846 e si spense 17 novembre 1915.

(Nella foto la copertina di uno dei testi scritti da Pisani)