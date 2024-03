Strage Altavilla, Fratelli d'Italia: pronti al ddl reato manipolazione mentale

"Siamo pronti a depositare il disegno di legge per l'introduzione del reato di manipolazione mentale connesso alla presenza di numerose sette: sono almeno trecentomila, secondo quanto riferito da un giornale autorevole come Famiglia Cristiana, gli italiani vittime di questo fenomeno". Lo afferma il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi". "La vicenda di Altavilla, ma prima ancora quella del Forteto, in Toscana - aggiunge Antoniozzi - ha disvelato un mondo sommerso di 'santoni' e 'guru' che approfittano in diversi modi della debolezza di tante persone, che vanno tutelate. Sul Forteto grande merito per la denuncia va a Giovanni Donzelli, all'epoca dei fatti consigliere regionale in Toscana, e ai giornalisti Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni autori del bellissimo libro 'Nella setta'. Il ddl prevede pene per gli autori del reato di manipolazione fino a 6 anni di carcere (aumentabili di un terzo per determinate circostanze)e un fondo per il risarcimento delle vittime"."Sono certo - conclude Antoniozzi - che anche l'opposizione saprà condividere questo percorso a tutela di tanti nostri connazionali e contro chi utilizza metodi criminali per imbonire le persone".