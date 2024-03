Via libera della giunta al Piano rifiuti: 2 termovalorizzatori in Sicilia

Integrare e adeguare la rete impiantistica esistente, consentire il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e una maggiore protezione dell'ambiente, anche attraverso la realizzazione di due termovalorizzatori per la chiusura del ciclo.

Sono questi i principali contenuti del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti della Sicilia, apprezzato dal governo Schifani nel corso della giunta di oggi pomeriggio.

I termovalorizzatori - ad esclusiva iniziativa e realizzazione pubblica - sono la grande novità del Piano e saranno costruiti in aree idonee delle due maggiori città metropolitane, Palermo e Catania.

Una scelta che tiene conto di fattori geografici, per essere al servizio delle due macro-aree della Sicilia occidentale e orientale con la relativa viabilità, e per la presenza di impianti esistenti o di prossima realizzazione.

"Il provvedimento adottato oggi in giunta - afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - è il segnale tangibile dell'accelerazione che il mio governo intende dare alla soluzione del problema dei rifiuti in Sicilia. Un mese fa sono stato nominato commissario straordinario con decreto del presidente del Consiglio dei ministri e subito mi sono messo al lavoro su questo fronte. Il Piano prevede anche la realizzazione di due termovalorizzatori che avranno un costo presuntivo di 800 milioni di euro: saranno impianti costruiti con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027 e la gestione verrà affidata a operatori di mercato selezionati con procedura ad evidenza pubblica. Questo significa che l'investimento a carico degli utenti e il suo ammortamento è nullo. Nello stesso tempo, garantiranno risparmi nello smaltimento dei rifiuti a carico dei Comuni e una produzione di energia che comporterà ricavi: tutto ciò si tradurrà concretamente nella riduzione della Tari per i cittadini".

“L’approvazione di un nuovo Piano di gestione dei rifiuti che ha come fulcro la realizzazione di due termovalorizzatori nelle aree metropolitane di Palermo e Catania è un passo importante verso la soluzione dell’annoso problema dei rifiuti in Sicilia. Non è però ancora il tempo di esultare, adesso è necessario che tutti coloro che hanno responsabilità in questo percorso facciano la propria parte per garantire ai cittadini tempi certi di attuazione e non sprecare una buona occasione per dimostrare efficienza e concretezza” lo dice il deputato siciliano Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.