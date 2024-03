Trovati resti umani in un appartamento di Favara: sigilli alla casa

Alcune ossa, forse umane, sono state trovate nel corso di lavori di ristrutturazione in un appartamento a Favara, in una palazzina in via Luigi La Porta.

La casa è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo Operativo di Agrigento.

Sarà il Dna a dare indicazioni più precise. L'immobile si trova a poca distanza dall'abitazione del fratello di Gessica Lattuca, la giovane donna madre di 4 figli scomparsa il 12 agosto del 2018. Il fratello della donna venne indagato per la sparizione di Gessica, ma è poi morto per overdose.