Agricoltori manifestano a Palermo, "il grano in Sicilia sia 'glisofato free'

Protesta questa mattina degli agricoltori a Palermo. Si sono radunati in piazza Verdi e hanno raggiunto piazza Indipendenza, sede della presidenza della Regione Siciliana.

I manifestanti, guidati oggi da Franco Calderone, vogliono consegnare al presidente della Regione Renato Schifani e all'assessore Luca Sammartino un vademecum dove ci sono le richieste di lavoratori ed imprenditori del settore per contrastare gli effetti negativi delle recenti politiche nazionali ed europee. "Vogliamo chiedere al presidente che la Sicilia sia glisofato free - dice Calderone - Dobbiamo coltivare senza utilizzare diserbati che sono nocivi per la salute dell'uomo. Lo dobbiamo per i nostri figli".

Al fianco degli agricoltori, come già avvenuto mercoledì, hanno sfilato anche gli allevatori, i pescatori e diversi sindaci provenienti da tutta la Sicilia. Una mobilitazione che segue a quella avvenuta mercoledì fra le strade di Palermo. L'obiettivo della manifestazione, in quel caso, era quello di chiedere a Schifani l'istituzione di un tavolo tecnico permanente per la tutela dei prodotti made in Sicily. Lavoratori ed imprenditori hanno infatti manifestato a più riprese le preoccupazioni relative alle nuove politiche europee in materia di green deal e alle importazioni di prodotti dall'estero, alcuni dei quali trattati con il glifosato. L'altro grande tema riguarda la fuga di giovani verso l'estero. Problema che, secondo i manifestanti, depaupera il territorio di importanti risorse per il futuro.